Тисяча "зимової підтримки": українці вже використали 12 мільярдів гривень виплат

Українці, які отримали по 1000 гривень в межах "Зимової підтримки", вже використали понад 12 млрд грн допомоги.

Про це написала в Telegram очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, найбільше коштами користуються для оплати комунальних послуг — 79,8%. Також виплати спрямовували на купівлю продуктів в супермаркетах — 5,5% та придбання ліків — 6,2%.

Крім цього, понад 374 тисячі українців вже отримали виплати по 6 500 гривень для вразливих категорій людей. Уряд продовжує перерахування коштів за програмою, на яку загалом подались 406 тисяч людей.

Більше 64% виплат вже використали на одяг для всієї родини, у топі витрат також ліки та аптечні товари — близько 12%, зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Станом на 19 січня українці, які отримали по 1000 гривень в межах "Зимової підтримки", загалом витратили 11,3 млрд грн.