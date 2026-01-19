"Тисяча" Зимової допомоги: українці вже витратили понад 11 мільярдів отриманих коштів

Українці, які отримали по 1000 гривень в межах "Зимової підтримки", вже загалом витратили 11,3 млрд грн.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг — це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій — продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України.

Вона зазначила, що загалом 17,8 млн українців оформили й отримали 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка", з них 3,5 млн — діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

Водночас, як поінформувала Свириденко, виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення тривають. Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн — переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття.

Вона додала, що паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

Нагадаємо:

Прийом заявок на отримання 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка" стартував 15 листопада.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році держава планує запровадити нові програми прямої фінансової підтримки населення. Своє рішення він аргументував "успішністю" поточної програми "Зимова підтримка" та практикою країн Заходу.