Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні

У січні-березні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг склав майже 5 тис. шт, що на 35,4% менше, ніж у відповідний період минулого року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура цього сегмента: 71,3% (3530 шт.) — внутрішні перепродажі, 13% (645 шт.) — імпорт вживаних вантажівок. 5,6% (278 шт.) — імпорт нових, 10,1% (2143 шт.) — продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 15,7%.

У порівнянні з січнем-березнем 2024 року, динаміка наступна:

Внутрішні перепродажі: −44,6%;

Імпорт вживаних: −0,6%;

Імпорт нових: +29,9%;

Вироблені в Україні: +16,2%.

Найпопулярнішим типом у сегменті вантажівок на внутрішньому ринку стали самоскиди, також стабільний попит був на фургони та бортові версії.

Серед окремих моделей першість тут отримав Mercedes-Benz Atego, на другому місці ЗіЛ-130, третій — Mercedes-Benz Sprinter.

Найчастіше український автопарк минулого року серед імпортних вантажівок з пробігом поповнювали фургони з гідробортом, звичайні фургони, та рефрижератори.

Трійка лідерів новоприбулих вантажівок виглядає так: Mercedes-Benz Atego на першому місці, MAN TGL другий, та Mercedes-Benz Sprinter на третій позиції.

Серед нових вантажних авто повною масою понад 3,5 т найбільший попит спостерігався на фургони, самоскиди та різну спецтехніку, з якої у найбільшій кількості виявилися крани-маніпулятори.

Серед окремих моделей лідером став Citroen Jumper, друга позиція в інкасаторського фургона на базі Ford Transit, який після переобладнання отримав новий індекс VD C3/M3 FTCC. Третя - спецмашина для дорожніх служб, виконана на шасі JAC N200 (СБМ МДКЗ 26-32).

Нагадаємо:

У березні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.