МВФ найближчим часом надасть Україні новий транш на $400 млн

Українська правда

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 28 березня завершила сьомий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), в рамках якої Україна отримає новий транш у розмірі близько $400 млн.

Джерело: пресслужба Кабміну

Деталі: У МВФ відзначили прогрес України у виконанні умов програми EFF станом на кінець грудня 2024 року. Повідомляється, що українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни.

"Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей", - говориться у повідомленні.

З урахуванням нового траншу, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме понад $10,1 млрд.

До Державного бюджету України вже надійшло сім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $9,8 млрд із запланованих $15,5 млрд на період 2023-2027 років.