Україна отримала $1,1 мільярда, вони підуть на фінансування критичних видатків – Шмигаль

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF, зазначив він.

"Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету", - зауважив Шмигаль.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів, нагадав очільник уряду.

Нагадаємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України та схвалила виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів.