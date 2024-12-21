МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України та схвалила виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів.

Джерело: МВФ, Міністерство фінансів України

Деталі: "За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У МВФ повідомили, що економіка України демонструє стійкість попри складні умови. Усі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники, заплановані на кінець вересня, були виконані.

Водночас Фонд зазначив необхідність збереження темпів реформ, зокрема у сфері мобілізації внутрішніх доходів, для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості.

"Економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації, однак ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі та напруження на ринку праці. Планування на випадок непередбачуваних обставин має ключове значення для своєчасного реагування", – зазначила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Георгієва зазначила, що суворе виконання ухваленого держбюджету-2025 матиме ключове значення для подальшої стабільності економіки, а також наголосила на необхідності продовження прогресу в мобілізації внутрішніх доходів для задоволення пріоритетних потреб у видатках і відновлення фіскальної стійкості.

МВФ схвально оцінив нещодавнє підвищення облікової ставки НБУ та закликав до збереження гнучкості обмінного курсу для підвищення стійкості економіки.

Зокрема, за словами Георгієвої, Україні варто приділити особливу увагу створенню нового вищого адміністративного суду та внесенню змін до Кримінально-процесуального кодексу.

Базовий сценарій МВФ передбачає зростання ВВП у 2024 році на рівні 4%, однак наступного року прогнозується сповільнення до 2,5-3,5% через напруженість на ринку праці, вплив атак на енергетичну інфраструктуру та збереження воєнної невизначеності.

Мінфін повідомив, що загалом Україна вже виконала 35 структурних маяків у рамках програми EFF, з яких 20 – у фіскальному напрямку.

Передісторія:

23 жовтня до державного бюджету надійшов черговий транш кредиту МВФ розміром 1,1 млрд дол. за підсумками п’ятого перегляду програми фінансування України. Фонд знову похвалив український уряд за вміле управління макроекономічною ситуацією попри війну.

Українська правда