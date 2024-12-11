Україна і Польща домовилися про повернення арештованих коштів. Перший кейс – на $5 мільйонів

Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів. Перший практичний кейс стосується повернення понад 5 мільйонів доларів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума за підсумками зустрічі з керівництвом Національної прокуратури Польщі.

За її словами, повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги.

"Незважаючи на спроби створення перешкод з боку зацікавлених осіб, обидві країни мають достатньо правових інструментів для успішного завершення процесу", - додала Дума.

Вона зазначила, що Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків.

За ці кошти АРМА зможе закупити військові облігації.