Україна і Польща домовилися про повернення арештованих коштів. Перший кейс – на $5 мільйонів
АРМА
Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів. Перший практичний кейс стосується повернення понад 5 мільйонів доларів.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума за підсумками зустрічі з керівництвом Національної прокуратури Польщі.
За її словами, повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги.
"Незважаючи на спроби створення перешкод з боку зацікавлених осіб, обидві країни мають достатньо правових інструментів для успішного завершення процесу", - додала Дума.
Вона зазначила, що Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків.
За ці кошти АРМА зможе закупити військові облігації.