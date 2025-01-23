У Полтаві посадовці міськради розтратили мільйони на дронах для військових – БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили двох посадовців Полтавської міської ради на розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів для військових.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що наприкінці грудня 2023 року директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи спільно зі своїм підлеглим закупили майже на 39 млн грн квадрокоптери для військових частин.

Як йдеться в повідомленні, БЕБ виявило штучне завищення ціни товару на 5 млн грн.

Двом посадовцям а також керівнику фірми-постачальника квадрокоптерів оголосили підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі двоє підозрюваних перебувають під домашнім арештом.

Згідно з даними Youcontrol, до початку 2024 року Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради очолював Сергій Сириця.

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