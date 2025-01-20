БЕБ перекрило канал постачання мільйонів підробних акцизних марок з Туреччини

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з працівниками Служби безпеки викрили незаконний канал постачання з Туреччини підроблених марок акцизного податку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що орієнтовна сума не сплаченого акцизного податку із вилучених марок становить понад 110 млн грн.

Правоохоронці встановили, що марки постачали в Україну через держкордон під прикриттям. Надалі їх реалізовували виробникам підакцизної продукції.

У результаті обшуків одного зі складських приміщень в Одеській області детективи виявили та вилучили понад 5 млн паперових об’єктів, схожих на марки акцизного податку з ознаками підробки.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.