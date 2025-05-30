У Львові подорожчає вартість проїзду у громадському транспорті
У Львові з 1 червня зміниться вартість безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Відповідне рішення 30 травня ухвалив виконавчий комітет міської ради.
Так, з неділі, 1 червня, вартість однієї поїздки складатиме:
- для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;
- при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн;
- при оплаті банківською карткою – 20 грн;
- готівкова оплата залишиться без змін — 25 грн.
Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку складатиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.
У міськраді розповіли, що таке рішення є компромісом між перевізниками, які хотіли підняти вартість проїзду і до 30 та навіть 50 гривень, та інтересами пасажирів.
У міськраді зазначали, що готівкою оплачують проїзд 7% пасажирів. Цей спосіб оплати залишається найдорожчим.
Щодо ЛеоКар, то з часу їх запровадження проїзд для пасажирів у Львові з 15 грн здешевшав до 13 грн. Цей спосіб оплати став найпоширенішим за останні півтора року. Крім цього, власники ЛеоКарт мають змогу зробити безоплатну пересадку протягом 40 хвилин.
Нагадаємо:
У квітні Львівська міська рада планувала винести на обговорення з громадськістю нові тарифи на проїзд в громадському транспорті.