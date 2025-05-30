У Львові подорожчає вартість проїзду у громадському транспорті

У Львові з 1 червня зміниться вартість безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Відповідне рішення 30 травня ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Так, з неділі, 1 червня, вартість однієї поїздки складатиме:

для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;

при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн;

при оплаті банківською карткою – 20 грн;

готівкова оплата залишиться без змін — 25 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку складатиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

У міськраді розповіли, що таке рішення є компромісом між перевізниками, які хотіли підняти вартість проїзду і до 30 та навіть 50 гривень, та інтересами пасажирів.

У міськраді зазначали, що готівкою оплачують проїзд 7% пасажирів. Цей спосіб оплати залишається найдорожчим.

Щодо ЛеоКар, то з часу їх запровадження проїзд для пасажирів у Львові з 15 грн здешевшав до 13 грн. Цей спосіб оплати став найпоширенішим за останні півтора року. Крім цього, власники ЛеоКарт мають змогу зробити безоплатну пересадку протягом 40 хвилин.

Нагадаємо:

У квітні Львівська міська рада планувала винести на обговорення з громадськістю нові тарифи на проїзд в громадському транспорті.