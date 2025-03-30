У компанії відсудили борг за оренду держготелю, який накопичився до 2018 року

Прокуратура відсудила у ПрАТ "Волиньтурист" на користь Фонду держмайна 4,4 млн грн безпідставно збережених коштів орендної плати за користування готелю "Лісова пісня".

Про це свідчить рішення Господарського суду Волинської області від 18 березня.

"Лісова пісня" у Ковелі (Волинська область) на бульварі Лесі Українки площею понад 5700 кв м з 2012 року перебувала в державній власності на балансі Фонду держмайна України. Готелем користувалося ПрАТ "Волиньтурист".

У 2016 році суд виселив "Волиньтурист" з готелю. Водночас, компанія приміщення не звільнила та продовжувала протиправно ним користуватись з 2016 року до жовтня 2018, а також не сплачувала оренду.

Крім того, за інформацією прокурора Артема Рішка, виявилося, що "Волиньтурист" тоді ще й здавав кабінети в державному готелі приватним фірмам в оренду.

У 2021 році суд стягнув з ПрАТ "Волиньтурист" на користь ФДМУ борг за оренду у сумі 1,29 млн грн за період з 26.02.2018 по 24.10.2018.

Прокуратура також звернулася до суду, щоб з урахуванням строків позовної давності стягнути з компанії 4,4 млн грн за період з 02.04.2017 по 25.02.2018.

Суд зайняв позицію правоохоронців і стягнув з "Волиньтурист" 4,4 млн грн, з яких 1,79 млн грн безпідставно збережені кошти орендної плати, 2,09 млн грн - інфляційні втрати, 515 тис грн - 3% річних.

Як повідомлялося, Фонд держмайна виставив готель "Лісова пісня" на продаж. Приватизацію завершили в листопаді 2022 року. Готель продали фірмі "Рівер парк ЛТД" за 26 млн грн.

Власником істотної участі ПрАТ "Волиньтурист" (Волинська обл., Шацький р-н, село Світязь) є Федерація профспілок України. Керівник - Федір Заяць. Основним видом діяльності є організація та здійснення туристичної діяльності.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова понад 21 млн грн інфляційних витрат та 3% річних.