У фірми відсудили кошти за комплекс відбору вторинної сировини на Луганщині

Господарський суд Луганської області стягнув з ТОВ "Елвенкін" на користь Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 1,28 млн грн. "Елвенкін" уклав з комунальниками договір про улаштування комплексу відбору вторинної сировини.

Про це свідчить рішення суду від 2 квітня.

У кінці 2021 року КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство" Рубіжанської міської ради Луганської області замовило ТОВ "Елвенкін" кабіну оператора № 1 та кабіну оператора № 2 з програмним забезпеченням та обладнанням АП для улаштування комплексу відбору вторинної сировини КВВС-50.

КП "ШЕП" перерахувало кошти приватній фірмі.

Водночас, як встановили аудитори та прокуратура, договір було укладено з порушенням закону про публічні закупівлі. Зокрема, "Елвенкін" не надав документального підтвердження поставки товару за аналогічним договором.

Суд зазначив, що правоохоронці розслідують кримінальну справу за фактом розкрадання бюджетних коштів за результатам укладання договорів на придбання комплектуючих до комплексу відбору вторинної сировини КВВС-50 за завищеними цінами, в якій фігурують посадові особи КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство" та ТОВ "Елвенкін".

У справі, зокрема, йдеться про те, що у наданих ТОВ "Елвенкін" копій документів на підтвердження поставки товару за аналогічним договором (договору поставки, підписаному "Елвенкін" та ТОВ " Юрай ЛТД" від 14.12.2021), вказані недостовірні відомості.

Тобто тендерна пропозиція ТОВ "Елвенкін" не відповідала умовам тендерної документації. Відповідно, замовник не мав права укладати угоду.

Враховуючи це, суд визнав недійсним договір, укладений між КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство" та ТОВ "Елвенкін", і стягнув з приватної фірми 1,28 млн грн.

Нагадаємо:

Господарський суд Полтавської області оштрафував підприємця Сергія Ващенка за неналежне виконання угоди щодо постачання військовій частині пшениці.