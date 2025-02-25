В прошлом году Украина импортировала автобусов на более 55 миллионов долларов

В 2024 году Украина импортировала 1240 автобусов и микроавтобусов, общая таможенная стоимость которых составила более 55 млн долларов.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата.

Среди импортируемых автобусов новых 303 единиц и 937 единиц подержанных.

Импорт новых автобусов обошелся почти в 16 млн долларов. А таможенная стоимость подержанных автобусов составила - более 39 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов в прошлом году была Турция - 268 ед. (около 11,7 млн долларов). Наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Польши - 271 ед., общая таможенная стоимость которых составила 15,3 млн долларов.

Напомним:

В декабре 2024 года украинский автопарк пополнили 330 автобусов (включая микроавтобусы). Это рекордное количество автобусов за последние 35 месяцев.