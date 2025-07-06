Суд обязал Россию заплатить компании нардепа 83 миллиона за потери на Херсонщине
Хозяйственный суд Киева обязал Российскую Федерацию заплатить украинскому АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн материального ущерба за потерю завода минерального порошка и техники в Херсонской области.
Об этом свидетельствует решение суда от 16 июня.
Компания "Ю АР ДИ Украинские Дороги" обратилась в суд с иском к РФ в лице Министерства юстиции Российской Федерации на сумму 374,93 млн грн, учитывая также 291,18 млн грн упущенной выгоды.
Суд решил, что компания в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины потеряла завод минерального порошка и 33 транспортных средств, которые в основном предназначались для строительства и ремонта дорог. Речь идет о потерях в Новой Каховке и других населенных пунктах Херсонской области, которые были временно оккупированы Россией. Сумма материального ущерба - 83,75 млн грн.
А требование "Ю АР ДИ Украинские Дороги" взыскать с России 291,18 млн грн упущенной выгоды суд отклонил. В частности речь шла о невыполненных государственных заказах по строительству, ремонту дорог, услугах по их эксплуатационному содержанию.
Суд пришел к выводу, что компания не смогла это подтвердить доказательствами, а предоставленные суммы являются гипотетическими предположениями таких убытков, которые имеют абстрактный характер.
"Кроме того, истцом не доказано, что сумма по отчетам в виде упущенной выгоды им действительно могла бы быть получена, если бы не неправомерные действия ответчика", - говорится в решении суда.
АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" (ранее называлось "Хмельницкое ДСУ № 56") зарегистрировано в городе Хмельницкое. Бенефициаром является Сергей Лабазюк.
Лабазюк - народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов. Член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Входит во временную специальную парламентскую комиссию по вопросам прав защиты инвесторов. Представитель депутатской группы "Партия "За будущее".
Напомним:
Правоохранители подозревали Лабазюка и его сообщника в даче взятки экс-вице-премьер-министру - министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и бывшему председателю Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.