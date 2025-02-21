Суд обязал РФ компенсировать Алчевскому коксохиму 927 миллионов убытков

Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу ПАО "Алчевский коксохимический завод" (АКХЗ), обязав Российскую Ведерацию выплатить более 927,5 млн грн компенсации за уничтожение критически важной документации предприятия.

Согласно пресс-релизу юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", решение суд принял 5 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

При этом уточняется, что предыдущее решение Хозяйственного суда Луганской области, который отказал в удовлетворении иска, было отменено.

Кроме того, напоминается, что Алчевский коксохимический завод - одно из крупнейших предприятий Украины, производившее кокс для промышленности. После оккупации Алчевска в 2014 году завод потерял возможность функционировать, а важные документы, подтверждающие его финансовые требования, в т.ч. к ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), были уничтожены. Это сделало невозможным взыскание долгов с контрагентов и повлекло существенные убытки.

В 2021 году Хозяйственный суд Луганской области признал АКХЗ банкротом и открыл ликвидационную процедуру. В июле 2024 года ликвидатором предприятия был назначен арбитражный управляющий, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

Напомним:

Хозяйственный суд Тернопольской области назначил взыскать с России в пользу ООО "Торговый дом "АМТ" 281,7 млн грн убытков, причиненных в результате российских ракетных ударов в 2023 году.