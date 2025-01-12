Суд покарав компанію за несвоєчасне постачання гуманітарки

Господарський суд міста Києва 7 січня стягнув з ТОВ "Компанія "Фуд Пак" пеню за несвоєчасне постачання чаю та кави Кіровоградській ОВА, які призначалися для Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це свідчить рішення суду від 7 січня.

7 квітня 2022 року Кіровоградська обласна військова адміністрація замовила ТОВ "Компанія "Фуд Пак" за спеціальною бюджетною програмою гуманітарний вантаж для потреб Запорізької області (оплату здійснювала "Укрзалізниця") на 9,45 млн грн.

Йшлося про чай та каву:

- чай індійський дрібний GBOP 0.2 кг (20000 шт);

- чай кенійський гранульований 0,2 кг (30000 шт);

- чай в`єтнамський дрібний лист 0,2 кг (35000 шт);

- чай китайський стандарт GUN POWDER 0,2 кг (10000 шт);

- кава мелена насичена 0,2 кг (50000 шт.).

Підрядник поставив товар з 27 квітня по 3 травня 2022 року. А мав це зробити до 15.04.2022 включно.

Згідно з договором, у разі затримки поставки товару або постачання не в повному обсязі, постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості непоставленого товару за кожний день затримки.

В результаті, суд стягнув з ТОВ "Компанія "Фуд Пак" 73,12 тис грн пені за несвоєчасну поставку товару.

Нагадаємо:

Верховний суд постановив, що надання послуг кальяну в ресторанах у будь-якому вигляді є незаконним.