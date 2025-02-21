Суд не посадив у тюрму підприємця за контрабанду лісоматеріалів

У Київській області суд виніс вирок підприємцю, який намагався незаконно експортувати лісоматеріали за межі митної території України з використанням фіктивних документів. Він отримав 5 років умовно.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше детективи БЕБ встановили, що експортер намагався нелегально продати лісоматеріали до країн ЄС.

Для митного оформлення він подав завідомо підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Під час огляду на території митного поста "Житомир-центральний" встановлено, що товарно-супровідні документи містять неправдиві відомості.

На лісоматеріали накладено арешт.

Суд виніс вирок – позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України чоловік був звільнений від відбування основного покарання з іспитовим строком.

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Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.