БЕБ знайшло масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей.

Для виготовлення та пакування контрафактної продукції використовували професійне обладнання. Однак жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили.

Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі.

Після обшуків на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей було вилучено обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду та комплектуючі для виготовлення продукції.

Також вилучено понад 37 тис одиниць готового товару без документального підтвердження походження та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 2 млн грн.

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