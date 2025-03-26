США рискуют объявить дефолт: названо условие

Американское правительство, вероятно, рискует не выполнить обязательства по части своего долга в размере 36,6 триллиона долларов уже в августе - или даже в конце мая - если Конгресс не примет решение о повышении лимита государственного долга.

Об этом сообщило бюджетное управление Конгресса США (CBO), пишет Reuters.

Управление определило так называемую "дату X" - момент, когда Министерство финансов США больше не сможет покрывать свои обязательства.

Этот прогноз подтверждает оценка Центра двухпартийной политики, который в понедельник заявил, что дефолт может произойти в период между серединой июля и началом октября. По данным бюджетного управления, вероятнее всего, это произойдет в августе или сентябре.

Однако ведомство предупреждает, что если потребности в заимствованиях превысят прогнозируемые значения, ресурсы Министерства финансов могут иссякнуть уже в конце мая или в июне.

Точно определить X-дату сложно, поскольку "сроки и объемы поступлений и расходов в течение этих месяцев" остаются непредсказуемыми, объясняет CBO.

Например, более точные данные о краткосрочных поступлениях в бюджет станут известны только после 15 апреля, когда правительство получит налоговые платежи по итогам ежегодного декларирования. CBO также отмечает другие важные даты: срок уплаты налогов в середине июня и дополнительные чрезвычайные меры, доступные с 30 июня.

Если Конгресс и президент Дональд Трамп не достигнут согласия по повышению лимита долга, последствия будут серьезными.

"Если лимит долга не будет повышен или приостановлен до исчерпания чрезвычайных мер, правительство не сможет выполнить все свои обязательства. В результате ему придется отложить некоторые выплаты, объявить дефолт по долговым обязательствам или сделать и то, и другое", - предупреждает CBO.

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей и Сенат, пока не объявили, когда планируют вынести законопроект о повышении лимита долга на голосование.

Конгресс неоднократно затягивал принятие таких решений до последнего момента, что вызывало нестабильность на финансовых рынках и заставляло рейтинговые агентства снижать кредитный рейтинг США.

Справка. Бюджетное управление Конгресса США (CBO) - это федеральное агентство в рамках законодательной ветви власти Соединенных Штатов, которое предоставляет бюджетную и экономическую информацию Конгрессу.