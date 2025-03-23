За неделю Нацбанк продал 644 миллионов долларов

За неделю с 17 по 21 марта Национальный банк Украины продал на межбанке 643,6 млн долл, при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 17 по 21 марта Нацбанк продал на межбанке 643,6 млн долл, что на 98,4 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 10 по 14 марта Национальный банк Украины продал на межбанке 545,2 млн долл, при этом не покупал валюту.