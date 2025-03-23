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За неделю Нацбанк продал 644 миллионов долларов

Владимир Туник-Фриз — 23 марта, 17:00
За неделю Нацбанк продал 644 миллионов долларов
Getty Images

За неделю с 17 по 21 марта Национальный банк Украины продал на межбанке 643,6 млн долл, при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 17 по 21 марта Нацбанк продал на межбанке 643,6 млн долл, что на 98,4 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 10 по 14 марта Национальный банк Украины продал на межбанке 545,2 млн долл, при этом не покупал валюту.

НБУ межбанк

межбанк

За неделю Нацбанк продал 644 миллионов долларов
За неделю Нацбанк продал 545 миллионов долларов
За неделю Нацбанк купил 10 миллионов долларов

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