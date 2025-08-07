В Украине 72% госпредприятий не работают или являются фантомами - Гетманцев

Уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает общеукраинский показатель, а почти три четверти (72,1%) подконтрольных государству госкомпаний или не работают, или вообще являются предприятиями-фантомами.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, комментируя отчет Счетной палаты о работе Фонда госимущества в 2024 году.

По его словам, почти 70% предприятий начали 2025 год без утвержденных финансовых планов, задолженность по заработной плате на предприятиях в управлении ФГИУ за 2024 год выросла еще на 14% (84,6 млн грн) - до 685,5 млн грн.

Большинство предприятий в управлении ФГИУ декларируют убытки, их сумма составляет 6,45 млрд грн.

"Средняя стоимость аренды квадратного метра государственного имущества в прошлом году снизилась на треть, а долг арендаторов перед государственным бюджетом - 409,3 млн грн (почти 15% из которых составляет безнадежная задолженность), - отметил Гетманцев.

Он также добавил, что есть одна положительная новость: перевыполнение плана поступлений от приватизации (247%) - бюджет получил почти 10 млрд грн.

