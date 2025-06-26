Україна отримає 42 мільйони євро на відновлення арки ЧАЕС, пошкодженої росіянами

Дірка в саркофазі ЧАЕС після удару російського дрона 14.02.25

Міжнародні партнери оголосили про виділення 42,5 млн євро на відновлення нового безпечного конфайнменту (арки НБК) на Чорнобильській АЕС, пошкодженого росіянами 14 лютого.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Допомогу нададуть Франція, Велика Британія та Європейська комісія, які оголосили внески:

Франція – 10,6 млн євро;

Велика Британія – 6,9 млн;

Європейська комісія – 25 млн.

Про додаткові донорські внески було оголошено 25 червня під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, що відбулося у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Лондоні.

Також в рамках Грантової угоди №5 передбачено виділення 5 млн євро на аналіз пошкоджень НБК, розробку і реалізацію низки заходів з тимчасового ремонту Арки.

"Асамблея відзначила наш прогрес в обстеженні будівельних конструкцій та виконанні підготовчих робіт. Наші партнери також розуміють, що витрати на відновлення можуть перевищувати обсяг існуючих ресурсів Рахунку", - зазначила Гринсук.

Вона нагадала, що у березні цього року з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля вже спрямовано 400 тисяч євро для дослідження пошкодження Арки НБК.

Нагадаємо:

Як писала The Guardian, ремонт пошкодженої внаслідок атаки російського дрона захисної споруди (арки), яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме щонайменше 25 млн євро.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, повний ремонт коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може й зрости до сотень мільйонів.

Міністерство фінансів України повідомляло, що відновлення захисного укриття над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, пошкодженого 14 лютого внаслідок російського обстрілу, може коштувати понад 100 млн євро.