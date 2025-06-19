"Клуб белого бизнеса" обновился: участников стало больше почти на 20%

"Клуб белого бизнеса" (налогоплательщики с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства) по состоянию на 1 июня насчитывает 9 673 юридических лиц и ФЛП. Это на 18% (+1 474 участников) больше, чем в предыдущей версии от 1 апреля 2025 года.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его данным, 66,3% компаний сохранили свою позицию в списке.

Больше всего прибавилось юридических лиц на общей системе налогообложения (918 плательщиков). В перечень входят представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями уплаты налогов.

Так, добавилось 918 юридических лиц на общей системе налогообложения. Для сопровождения плательщиков привлечено 644 комплаенс-менеджеры, которые помогают минимизировать налоговые риски.

"Это не просто перечень цифр - это сигнал. Бизнес, который работает честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе - прозрачность, доверие и сотрудничество", - отметил Гетманцев.

Следующее обновление "Клуб белого бизнеса" в сентябре 2025 года.

Напомним:

В апреле обновленный перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства ("Клуб белого бизнеса") включал 8199 юрлиц и физлиц предпринимателей, что на 55, или на 0,7% меньше, чем в предыдущей версии перечня, которая была обнародована в декабре.