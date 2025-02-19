Туристичний збір в Україні перевищив довоєнні показники: яку суму зібрали

Туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн гривень, що на 16% більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 5 областей.

Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці – 49 млн 182 тис. грн. У 2023 році ця сума склала 30 млн 378 тис. грн. А в 2022 році – 31 млн 474 тис. грн.

Бюджет Львівської області поповнився на 47 млн 108 тис. грн. Це майже стільки, скільки надійшло до бюджету регіону у 2023 році та на 14% більше ніж у 2022 році.

В Івано-Франківській області сума туристичного збору зросла на 84% у порівнянні з 2022 роком. У 2023 році турзбір регіону склав 20 млн 408 тис. грн.

Торік Черкащина отримала 23 млн 532 тис. грн турзбору. У позаминулому році сума була дещо меншою – 21 млн 574 тис. грн. У 2022 році регіон отримав турзобру на 87% менше.

Сума турзбору в Закарпатській області торік склала 23 млн 93 тис. грн. Вона майже така як і у 2023 році і на 19% більша ніж у 2022 році.

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15 млн 960 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком сума турзбору в регіоні зросла на 21%. У 2022 році турзбір регіону складав 9 млн 210 тис. грн.

У порівняні з позаминулим роком зросли суми туристичного збору в центральних регіонах України: Вінницькому, Полтавському, Кіровоградському.

Стабільне зростання сум турзбору демонструють Західні області – Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська.

В північних регіонах загалом зросли суми туристичного збору. Житомирська – на 19%, Сумська – на 39%, Чернігівська – на 9%.

Бюджет Київщини торік за рахунок турзбору повнився на 15 млн 883 тис. грн. Ця сума на 46% більша ніж у 2023 році.

Південні регіони України також частково демонструють зростання сум туристичного збору. Йдеться насамперед про Одеську та Миколаївські області. У Запорізькій області сума турзбору зменшилася.

Суми туристичного збору значно знизилися в регіонах, які розташовані на сході країни – Харківська, Донецька, Луганська області, а також на Херсонщині, розташованій на півдні.