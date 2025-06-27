Українці в понад 3 рази зменшили імпорт авто, які підпадають під податок на розкіш

За 5 місяців 2025 року українці завезли з-за кордону 131 "розкішну" автівку. Це у 3.4 рази менше, ніж за 5 місяців торік, втім у порівнянні до 2021 дорогих автівок побільшало на 42%.

Про це повідомляє платформа з відкритими даними "Опендатабот".

Різке зростання кількості авто, яке додатково оподатковується, сталося 2023 року. Тоді за 5 місяців в Україну завезли 584 таких авто.

Зазначається, що найбільше автівок потрапило до Києва – 43% від загальної кількості нововвезених за 2025 рік. Ще по 13% поїхало до Київської області та по 9% до Одеської та Львівської областей.

47% від усіх авто заряджають електрикою, а ще 23% – електрикою або бензином. Бензинові авто преміум-класу обіймають лише третє місце: 19%.

За даними "Опендатабот", 63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч – це Porsche. Зокрема, популярні Porsche Taycan та Porsche Cayenne E-hybrid – 41% та 8% від усіх авто відповідно.

На другій сходинці Mercedes-Benz – таких авто 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic – 15% разом від усієї кількості.

Цьогоріч найдорожчу автівку помітили в Києві – Rolls-Royce Cullinan Black Badge за ціною 700 тис. дол. Також на наших вулицях можна зустріти Rolls-Royce Spectre, який коштує 600 тис. дол.

Повідомляється, що З січня по квітень власники коштовних авто заплатили 87,2 млн грн податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше, ніж за той самий період торік. Найбільше платників очікувано у Києві — 26,5 млн грн.

Нагадаємо:

Від початку року імпорт вживаних легкових машин поступово зріс: за січень прибуло 14,5 тис. легковиків, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тисяч, у квітні — 21,2 тис., у травні 22,5 тис.

Щодо преміальних моделей, у травні український автопарк поповнився наступними: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini, та 12 Maserati.