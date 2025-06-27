Украинцы более чем в 3 раза уменьшили импорт авто, которые подпадают под налог на роскошь

За 5 месяцев 2025 года украинцы завезли из-за границы 131 "роскошную" машину. Это в 3.4 раза меньше, чем за 5 месяцев прошлого года, впрочем по сравнению с 2021 дорогими автомобилями стало больше на 42%.

Об этом сообщает платформа с открытыми данными "Опендатабот".

Резкий рост количества авто, которое дополнительно облагается налогом, произошло в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 таких авто.

Отмечается, чтобольше всего автомобилей попало в Киев - 43% от общего количества нововвезенных за 2025 год. Еще по 13% поехало в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

47% от всех авто заряжают электричеством, а еще 23% - электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают лишь третье место: 19%.

По данным "Опендатабот", 63% всех завезенных в Украину авто, которые подлежат налогу на роскошь, в этом году - это Porsche. В частности, популярны Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid - 41% и 8% от всех авто соответственно.

На второй строчке Mercedes-Benz - таких авто 21% от всего количества. Наибольшей благосклонностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic - 15% вместе от всего количества.

В этом году самую дорогую машину заметили в Киеве - Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене 700 тыс. долл. Также на наших улицах можно встретить Rolls-Royce Spectre, который стоит 600 тыс. долл.

Сообщается, что с января по апрель владельцы ценных авто заплатили 87,2 млн грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего плательщиков ожидаемо в Киеве - 26,5 млн грн.

Напомним:

С начала года импорт подержанных легковых машин постепенно вырос: за январь прибыло 14,5 тыс. легковушек, в феврале - 17,7 тыс., в марте - 20 тысяч, в апреле - 21,2 тыс., в мае 22,5 тыс.

Что касается премиальных моделей, в мае украинский автопарк пополнился следующими: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini, и 12 Maserati.