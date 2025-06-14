В Україні подешевшала полуниця: скільки коштують ці ягоди

Наприкінці минулого робочого тижня виробники продавали суницю садову за 110-180 грн/кг, тепер ціни знизилися до 90-160 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

"Опускати ціни в даному сегменті виробники змушені через стрімке збільшення пропозиції суниці з місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається досить стриманим. При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної ягоди цього сезону", – зазначають аналітики.

Проте, за їхніми даними, вартість суниці садової в Україні на сьогоднішній день в середньому на 64% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення ягід вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує покупців.

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Нагадаємо:

Станом на 22 травня українські виробники продавали полуницю за ціною 120-190 грн/кг залежно від якості та об'єму партій.