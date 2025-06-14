В Украине подешевела клубника: сколько стоят эти ягоды

В конце прошлой рабочей недели производители продавали землянику садовую за 110-180 грн/кг, теперь цены снизились до 90-160 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

"Опускать цены в данном сегменте производители вынуждены из-за стремительного увеличения предложения земляники из местных хозяйств, тогда как спрос на эту продукцию остается достаточно сдержанным. При этом большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной ягоды в этом сезоне", - отмечают аналитики.

Тем не менее, по их данным, стоимость земляники садовой в Украине на сегодняшний день в среднем на 64% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления ягод уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает покупателей.

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Напомним:

По состоянию на 22 мая украинские производители продавали клубнику по цене 120-190 грн/кг в зависимости от качества и объема партий.