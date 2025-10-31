В Україні дорожчає морква: за скільки її можна купити

На українському ринку відпускні ціни на моркву почали підвищуватися.

Про свідчать дані аналітичної платформи EastFruit.

Як інформують аналітики, лише з початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%, виробники готові відвантажувати цю продукцію по 7-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій.

За словами ключових гравців ринку, зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення торговельної активності.

Водночас більшість господарств призупинили продаж коренеплодів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція цих коренеплодів на ринку дещо скоротилася.

При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.

Як зазначають аналітики, незважаючи на подорожчання, на сьогоднішній день морква в Україні пропонується до продажу в середньому на 54% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Станом на кінець вересня українські фермери відвантажували моркву по 8-15 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.