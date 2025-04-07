В Україні картопля продовжує дешевшати: скільки вона коштує

В Україні наприкінці минулого тижня оптові ціни на картоплю опустилися до 15-25 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що пропозиція картоплі залишалася досить об’ємною, тоді як попит на продукцію був стриманим. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції і часто відмовлялися від закупівель.

За підрахунками аналітиків, картопля в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті з огляду на чималі обсяги цієї продукції на ринку.

Нагадаємо:

Наприкінці березня українські фермери продавали картоплю за ціною 16-26 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.