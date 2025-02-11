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Курс валют на 11 лютого: скільки коштує долар та євро

Олексій Артемчук — 11 лютого, 10:51
Курс валют на 11 лютого: скільки коштує долар та євро
Getty Images

Станом на 11 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 12 копійок, євро зменшився на 14 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,59 грн, євро – 42,89 грн (на 10 лютого долар - 41,47 грн, євро – 43,03 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,76 – 41,74 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,25 – 43,45 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,35 - 41,95 грн (курс на 10 лютого – 41,30 - 41,90 грн);
  • Євро – 42,70 - 43,45 грн (курс на 10 лютого – 42,75 - 43,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 41,20 - 41,80 грн;
  • Ощадбанк – 41,20 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 41,25 - 41,85 грн;
  • ПУМБ – 41,40 – 42,00 грн;
  • Райффайзен - 41,35 - 41,85 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

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