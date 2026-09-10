Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 11 вересня

Курс валют на 11 вересня 2026 року

У п'ятницю, 11 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 24 копійки й становитиме 51,76 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 9 копійок і становитиме 44,55 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 11 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,55 грн (44,64 грн станом на 10 вересня);

1 євро – 51,76 грн (51,99 грн станом на 10 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.