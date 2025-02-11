Курс валют на 11 февраля: сколько стоит доллар и евро
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По состоянию на 11 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 12 копеек, евро уменьшился на 14 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,59 грн, евро - 42,89 грн (на 10 февраля доллар - 41,47 грн, евро - 43,03 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,76 - 41,74 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 43,25 - 43,45 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,35 - 41,95 грн (курс на 10 февраля - 41,30 - 41,90 грн);
- Евро - 42,70 - 43,45 грн (курс на 10 февраля - 42,75 - 43,50 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;
- Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,35 - 41,85 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.