Курс валют на 11 февраля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 11 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 12 копеек, евро уменьшился на 14 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,59 грн, евро - 42,89 грн (на 10 февраля доллар - 41,47 грн, евро - 43,03 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,76 - 41,74 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,25 - 43,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,35 - 41,95 грн (курс на 10 февраля - 41,30 - 41,90 грн);

Евро - 42,70 - 43,45 грн (курс на 10 февраля - 42,75 - 43,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,35 - 41,85 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.