Банки показали актуальний курс валют на 11 вересня

Банки оновили курси валют на 11 вересня: середній євро становив 52,12 грн, долар – 44,82 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,32 – 44,82 грн (на 10 вересня: 44,37 – 44,86 грн);

Євро: 51,46 – 52,12 грн (на 10 вересня: 51,58 – 52,23 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,10 - 44,70 грн;

Ощадбанк - 44,30 - 44,85 грн;

Укрсиббанк - 44,30 - 44,84 грн;

ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;

Райффайзен - 44,35 - 44,73 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,05 - 52,05 грн;

Ощадбанк - 51,35 - 52,30 грн;

Укрсиббанк - 51,30 - 52,20 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;

Райффайзен - 51,40 - 51,86 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

У п'ятницю, 11 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшився на 24 копійки й становив 51,76 грн.