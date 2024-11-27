В Україні порахували, скільки коштів втратили міста через неконкурентну приватизацію

Економічний ефект від застосування механізму викупу суттєво нижчий, якщо його порівняти з приватизацією об'єктів на конкурентних засадах.

Про це свідчать результати дослідженні Transparency International Ukraine.

Зазначається, що використання механізму викупу призвело до недоотримання бюджетами громад близько 522 млн грн із січня 2019 до листопада 2024 року.

За період з 2019 до 2024 року у 82 містах України приватизували 3082 об'єкти комунальної власності. Майже половину з них (1500 об'єктів) продано в шістьох містах України: Дніпрі (359), Львові (343), Одесі (314), Києві (182), Харкові (181) і Кривому Розі (121).

Згідно з даними, отриманими від органів місцевого самоврядування (ОМС), з 2019 року понад 41% усіх приватизованих об'єктів комунальної власності перебував в оренді перед продажем.

Левову частку з них - 1083 (майже 85%) - придбано через механізм викупу орендованого майна. Водночас сума ціни продажу таких об'єктів становила лише трохи більше ніж чверть (1,23 млрд грн) від загальної вартості всіх приватизованих об'єктів (4,77 млрд грн).

Аналіз отриманої від ОМС інформації щодо приватизації комунального майна свідчить, що вартість об'єкта, придбаного на аукціоні, перевищує ціну продажу об'єкта, приватизованого шляхом викупу, в середньому на 45%.

З урахуванням відповідного показника бюджети міст, які застосовували механізм викупу, за майже шість років могли втратити приблизно 552 млн грн.

Отже, економічний ефект від застосування механізму викупу є суттєво нижчим порівняно з приватизацією об'єктів на конкурентних засадах.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн більше ніж у І півріччі 2023 року.