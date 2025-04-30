В МОЗ розповіли про використані кошти на відновлення "Охматдиту"

Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні "Охматдит" після руйнувань внаслідок ракетної атаки становлять 36,2 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адамов, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, було витрачено або закладено в контракти "Охмадитом" на процесно-проєктну документацію для нового корпусу - 13,7 млн грн, вентиляційну систему - 3,8 млн грн.

Крім того, 4,6 млн грн вже витрачено або закладено в контракти з коштів, наданих United24. З них 4,5 млн грн - на протиаварійні та консерваційні роботи в третьому корпусі.

Ще 10,5 млн грн були надані фондом "Таблеточки", з них 2,9 млн грн витрачено на передпроєктне обстеження (новий корпус), 7,2 млн грн - на протиаварійні роботи (новий корпус).

Капітальний ремонт фінансуватиметься завдяки коштам, зібраним БФ "Охматдит - здорове дитинство".

За словами Адамова, загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення "Охматдиту", складає приблизно 1,416 млн грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation (на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі, проте обладнання на 146 млн грн вже надійшло).

З цих коштів безпосередньо на рахунок "Охматдиту" надійшло понад 337 млн грн (в т.ч. $1млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ "Охматдит - здорове дитинство".

320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив з держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд "Таблеточки".

Нагадаємо:

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні 2024 року в результаті російського обстрілу.