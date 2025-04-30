В Минздраве рассказали об использованных деньгах на восстановление "Охматдета"

Использованные или заключенные в контракты средства для восстановления детской больницы "Охматдет" после разрушений в результате ракетной атаки составляют 36,2 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Эдем Адамов, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, было потрачено или заложено в контракты "Охмадитом" на процессно-проектную документацию для нового корпуса - 13,7 млн грн, вентиляционную систему - 3,8 млн грн.

Кроме того, 4,6 млн грн уже потрачено или заложено в контракты из средств, предоставленных United24. Из них 4,5 млн грн - на противоаварийные и консервационные работы в третьем корпусе.

Еще 10,5 млн грн были предоставлены фондом "Таблеточки", из них 2,9 млн грн потрачено на предпроектное обследование (новый корпус), 7,2 млн грн - на противоаварийные работы (новый корпус).

Капитальный ремонт будет финансироваться за счет средств, собранных БФ "Охматдет - здоровое детство".

По словам Адамова, общий объем финансирования, которое выделено для восстановления "Охматдета", составляет примерно 1,416 млн грн и $11,2 млн от фонда The Howard G. Buffett Foundation (на закупку полного перечня поврежденного оборудования в современном корпусе, однако оборудование на 146 млн грн уже поступило).

Из этих средств непосредственно на счет "Охматдета" поступило более 337 млн грн (в т.ч. $1 млн от правительства Литвы), еще примерно 379 млн грн поступило на счет БФ "Охматдет - здоровое детство".

320 млн грн было собрано в рамках совместного сбора платформы United24 и Monobank, 300 млн грн выделило из госбюджета украинское правительство, 80 млн грн на преодоление последствий атаки собрал фонд "Таблеточки".

Напомним:

Корпус "Охматдета" был поврежден в июле 2024 года в результате российского обстрела.