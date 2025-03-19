Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Швейцарія вдвічі збільшила фінансування відбудови України: куди підуть кошти

Альона Кириченко — 19 березня, 16:33
Швейцарія вдвічі збільшила фінансування відбудови України: куди підуть кошти
Getty Images

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань оголосив про збільшення фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначили у відомстві, конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків. Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків.

Повідомляється, що додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Мінекономіки зазначає, що у зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.

Конкурс стосується швейцарських компаній, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

Оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.

Нагадаємо:

Україна та ЄІБ підписали угоду, яка передбачає залучення експертів JASPERS для прискорення реалізації державних інвестпроєктів. ЄІБ та Єврокомісія спрямують на це 20 мільйонів євро.

Мінекономіки Швейцарія

Швейцарія

Швейцарія вдвічі збільшила фінансування відбудови України: куди підуть кошти
Експорт зброї зі Швейцарії скорочується другий рік поспіль: нейтралітет б'є по продажах
У Швейцарії вирішують на референдумі, чи потрібно фінансувати "Євробачення-2025"

Останні новини