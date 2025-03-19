Швейцарія вдвічі збільшила фінансування відбудови України: куди підуть кошти

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань оголосив про збільшення фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначили у відомстві, конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків. Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків.

Повідомляється, що додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Мінекономіки зазначає, що у зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.

Конкурс стосується швейцарських компаній, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

Оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.

Нагадаємо:

Україна та ЄІБ підписали угоду, яка передбачає залучення експертів JASPERS для прискорення реалізації державних інвестпроєктів. ЄІБ та Єврокомісія спрямують на це 20 мільйонів євро.