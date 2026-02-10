Ринок фінансових послуг України покинули шість компаній

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася – до 769 (із 775), кількість банків становила 60.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Станом на 1 лютого 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

407 фінансових компаній (було 411);

47 страховиків non-life (без змін);

10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом;

100 ломбардів (було 101);

84 кредитні спілки (було 85);

один лізингодавець (без змін);

45 страхових брокерів (без змін);

74 колекторські компанії (без змін).

Кількість банківських груп не змінилася (15). Кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну (40).

На платіжному ринку без змін діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні, та 10 міжнародних.

Також не було змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють:

▪️16 платіжних установ;

▪️12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

▪️один банк ‒ емітент електронних грошей;

▪️один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (було 66) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (без змін).

Нагадаємо:

В Україні у грудні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на шість компаній – до 775, кількість банків – 61, тобто за місяць додався один банк.