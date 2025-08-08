САП просить відсторонити з посади голову АМКУ Кириленка

Прокурор САП просить суд відсторонити від посади Голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що після направлення обвинувального акта до суду сторона захисту намагалась усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України.

Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав, повідомляє САП.

Щоб запобігти протиправній поведінці обвинуваченого та перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В САП зауважили, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

В липні 2025 року НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо майна керівника АМКУ.