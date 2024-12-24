Рупія падає до рекордно низького рівня шосту сесію поспіль

Індійська рупія ослабла до свого історичного мінімуму шосту торгову сесію поспіль, оскільки зростання прибутковості американських облігацій сприяло зміцненню долара, а високий попит на долар з боку імпортерів посилив тиск на національну валюту.

Про це пише Reuters.

Рупія знизилась до 85,2075 стосовно долара, затьмаривши свій попередній рекордний мінімум 85,12, досягнутий в понеділок. Вона завершила сесію на позначці 85,20, знизившись на 0,1% за день.

За словами трейдерів, інтервенція Резервного банку Індії, ймовірно, через продаж доларів, знову допомогла обмежити втрати рупії.

Цього кварталу на рупію негативно вплинуло багато факторів, зокрема мляві потоки капіталу, збільшення торговельного дефіциту Індії, занепокоєння щодо сповільнення економічного зростання і прогноз Федеральної резервної системи щодо базових відсоткових ставок.

Долар, який і без того зростав в очікуванні повернення новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому в січні, ще більше піднявся разом із дохідністю американських облігацій після того, як на грудневому засіданні ФРС зменшила свої прогнози щодо зниження ставок до 2025 року.

Нагадаємо:

Індійська рупія досягла свого історичного мінімуму під тиском високого попиту на долар з боку імпортерів і ймовірного відтоку з місцевих акцій, в той час як інтервенції Резервного банку Індії обмежили втрати.