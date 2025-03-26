Частина страховиків може залишити ринок, тому консолідація триватиме – Рожкова

Частина страхових компаній може залишити ринок у процесі виконання вимог Директиви ЄС, що кодифікує та гармонізує страхове регулювання ЄС (Solvency II), тож консолідація триватиме.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З січня 2024 року набув чинності новий закон "Про страхування". Він набагато складніший та жорсткіший, ніж попередній, та спрямований на імплементацію директиви ЄС Solvency II", - підкреслила вона.

Рожкова зазначила, що наразі діє трирівнева структура регулятивного капіталу страховиків, коли кожен рівень має свої граничні пропорції. Також збільшилися нормативні вимоги до розміру капіталу, в тому числі до його мінімальної суми.

"Директива Solvency II, до імплементації якої ми йдемо в межах євроінтеграції, передбачає складніший підхід до якості активів.

Прямого переліку прийнятних активів не буде, натомість з’явиться вимога до їх ринкової оцінки, а також оцінки ризиків, пов’язаних з такими інвестиціями, що потребуватиме серйозних технологічних підходів та навчання персоналу", - підкреслила вона.

Ставши регулятором страхового ринку НБУ в першу чергу сконцентрувалися на розкритті структури власності страхових компаній і формуванням страхових резервів.

Далі НБУ запровадив додаткові вимоги до активів. Після цього, за словами Рожкової, низка компаній або пішла сама через неготовність виконувати нормативи, або була виведена з ринку за рішенням регулятора.

Вона додала, що з ринку переважно йдуть ті компанії, що реально не займалися класичним страхуванням.