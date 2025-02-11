Британский необанк Revolut официально заработал в Украине

Британский финтех-гигант Revolut официально объявил о начале работы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Вводим услуги для украинцев. Чтобы отпраздновать, мы запускаем нашу специальную дебетовую карту Clear Sky", - говорится в сообщении.

Чтобы получить карту Clear Sky, нужно пожертвовать не менее 5 фунтов стерлингов или эквивалентную сумму Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Компания отмечает, что удвоит пожертвования на сумму до 200 тыс фунтов стерлингов.

Напомним:

Украинцы могут зарегистрироваться в Revolut через "Дію", но компания имеет российский след.

Интернет-банк Revolut отчитался о рекордной прибыли в 2023 году, а его доходы удвоились до 2.27 млрд долл.