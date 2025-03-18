"Укрзалізниця" продовжила маршрут потяга Київ – Івано-Франківськ: куди доїжджатиме

"Укрзалізниця" продовжила маршрут потяга №203/204 Київ – Івано-Франківськ до Ясіні.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Графік руху:

з Києва – виїзд о 23:00, прибуття в Ясіню о 14:17;

зі станції Ясіня – відправлення о 18:05.

Квитки на потяг можна купити в мобільному застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.