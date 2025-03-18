"Укрзалізниця" продовжила маршрут потяга Київ – Івано-Франківськ: куди доїжджатиме
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"Укрзалізниця" продовжила маршрут потяга №203/204 Київ – Івано-Франківськ до Ясіні.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Графік руху:
з Києва – виїзд о 23:00, прибуття в Ясіню о 14:17;
зі станції Ясіня – відправлення о 18:05.
Квитки на потяг можна купити в мобільному застосунку або на сайті "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.