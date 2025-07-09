Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 мільйонів за генератори для Пунктів незламності
Директора одного з департаментів Київської міської державної адміністрації підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент придбав генератори за завищеними цінами.
Про це повідомляє Національна поліція та Київська міська прокуратура.
За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.
Правоохоронці встановили, що під час блекаутів у 2023 році чиновник уклав договір із приватною компанією про придбання дизельних генераторів для пунктів обігріву столиці.
Втім, відповідно до висновків комплексу судових експертиз, вартість придбаного обладнання була суттєво завищена – переплата склала понад 4,8 мільйона гривень.
За інформацією правоохоронців, запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.