Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 мільйонів за генератори для Пунктів незламності

Директора одного з департаментів Київської міської державної адміністрації підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент придбав генератори за завищеними цінами.

Про це повідомляє Національна поліція та Київська міська прокуратура.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

Правоохоронці встановили, що під час блекаутів у 2023 році чиновник уклав договір із приватною компанією про придбання дизельних генераторів для пунктів обігріву столиці.

Втім, відповідно до висновків комплексу судових експертиз, вартість придбаного обладнання була суттєво завищена – переплата склала понад 4,8 мільйона гривень.

За інформацією правоохоронців, запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.

Так, найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис. гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис. гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тис. гривень за штуку при ціні у 76 тис. гривень у інших постачальників.





Прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади. Як повідомляє поліція, з а скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.





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