Посадовця та підрядника підозрюють у привласненні 1,3 мільйона під час ремонту санаторію

Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомило про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства та підряднику у заволодінні майже 1,3 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що підозрювані привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщень житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині, які були призначені для проживання внутрішньо-переміщених осіб.

Повідомляється, що для реалізації злочинної схеми посадовець погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт на об’єкті та довідку про їх вартість із значним завищенням та збільшеним обсягом. Внаслідок цього приватна компанія безпідставно отримала майже 1,3 млн грн.

Детективи повідомили про підозру посадовцю та підряднику. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Перевіряється законність використання коштів фігурантами на відновлення інших об’єктів.

Нагадаємо:

За даними БЕБ, посадовці комунального підприємства "Київпастранс" закупили шини за завищеними цінами і завдали державі 5 млн грн збитків.