Четыре пункта: Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым

Государственная налоговая служба Украины предлагает Министерству финансов обновить справочник кодов рискованности налогоплательщиков и добавить в него четыре пункта.

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко.

Он уже подписал соответствующий приказ.

"Налогоплательщики получат более четкое понимание, почему они попадают в рисковые и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо подать комиссии", - отметил Кравченко.

Принятыми изменениями уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, или же наоборот используются только для этих категорий плательщиков, а также меняется период анализа операций с рисковыми контрагентами - теперь будут учитываться только операции, осуществленные не ранее, чем принято решение о рискованности контрагента.

Новые коды будут касаться:

сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий для их выполнения

привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ

экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭС

отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.

"Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок приостановления регистрации налоговых накладных. Теперь - совершенствуем работу комиссий, чтобы налогоплательщики четко понимали, почему они попали в перечень рисковых", - рассказал глава ГНС.

Напомним:

С начала 2025 года показатель блокировки налоговых накладных уменьшился до 0,5%. Почти 5700 субъектов хозяйствования исключены из перечня рисковых.