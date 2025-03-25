Підрядник отримав підозру у завданні 3,8 мільйонів збитків під час ремонту на аеродромі "Ужгород"

Приватна компанія робила капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому "Ужгород". Організація вказала недостовірну інформацію в офіційних документах та заволоділа бюджетними коштами.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Як встановила Нацполіція Закарпатської області, ремонтні роботи підрядник проводив у 2021 році вартістю понад 43 млн грн. Щоби на цьому підзаробити, до документів внесли фіктивні дані про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів – вони були значно завищені. Згодом підписані керівником документи для отримання коштів відправили до облради.

За даними слідства, різниця між профінансованими та виконаними роботами становить понад 3,8 млн грн.

На підставі зібраних доказів керівникові підрядної організації оголосили підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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