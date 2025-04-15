Аргентинське песо обвалилося на 10% після пом’якшення валютного контролю

Аргентинська нацвалюта втратила 10% за день після того, як уряд скасував більшість валютних обмежень, запроваджених ще 2019 року. Це стало частиною домовленостей із МВФ.

Про це пише Reuters.

У понеділок курс досягнув близько 1200 песо за долар. Центробанк дозволив песо вільно коливатися в межах коридору 1000–1400 песо за долар.

Таким чином вдалося швидко скоротити різницю між офіційним курсом і паралельним, яким часто користуються місцеві жителі й бізнес. Якщо наприкінці минулого тижня розрив становив 28%, то тепер — лише 5%.

Попри різке падіння, економісти загалом позитивно сприйняли рішення.

"Схоже, що країна стала ближче до видимості макроекономічної стабільності, ніж будь-коли з початку 2000-х", — зазначили у Capital Economics.

У J.P. Morgan очікують, що песо надалі стабілізується, а розрив між ринками залишиться на нинішньому рівні завдяки припливу валюти з агросектору.