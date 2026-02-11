Німеччина планує виділити майже 5 мільйонів євро на енергетику України

Міністр енергетики Денис Шмигаль з послом Німеччини в Україні Гайко Томсом

Німеччина планує виділити додатковий транш енергетичної допомоги Україні орієнтовно у 4,8 млн євро.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Наразі Німеччина опрацьовує можливість надання додаткового траншу обсягом близько 4,8 млн євро – відповідні зобов'язальні угоди вже підписано. Також працюємо над отриманням когенераційного обладнання для найвразливіших регіонів, зокрема Дніпропетровської області", – зазначив очільник Міненерго.

За його словами, Німеччина вже передала 242 гуманітарні вантажі загальною вагою 2 887 тонн. Серед ключових позицій – трансформатори, генератори, електродвигуни, сонячні панелі. Особливо важливою для України є передача газових турбін.

Шмигаль подякував ФРН за найбільші внески до Фонду підтримки енергетики України. Загалом Німеччина надала грантову підтримку через Фонд на суму 552,4 млн євро.

Нагадаємо:

У січні Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.